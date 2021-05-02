في خطوات.. تعرف على إجراءات تصحيح اسم أو بيانات عداد الكهرباء

12:17 ص الأحد 02 مايو 2021
في خطوات.. تعرف على إجراءات تصحيح اسم أو بيانات عداد الكهرباء

عدادات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يتسائل المواطنون عن بعض الخطوات الصحيحة التي يتم اتباعها حال وجود أي خطأ في اسم صاحب إيصال الكهرباء أو البيانات الخاصة به لتسهيل عملية التعامل بينه وبين الكهرباء أو أي جهة تطلب منه إيصال الكهرباء الخاص بالعقار أو الوحدة السكنية المملوكة له.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه عند تقدم أي مشترك بطلب لتصحيح اسم أو بيانات موجودة في إيصال استهلاك الكهرباء، فإنه عليه إحضار بعض المستندات في مقدمتها بطاقة الرقم القومي وفاتورة كهرباء حديثة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه يتطلب على المواطن أو المشترك صاحب الخدمة التقدم بطلب بالتعديل المطلوب ومن ثم مراجعة الملف.

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