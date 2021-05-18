Masrawy logo white

البابا تواضروس يلتقي محافظ الإسكندرية للتهنئة بالأعياد

11:09 م الثلاثاء 18 مايو 2021
البابا تواضروس يلتقي محافظ الإسكندرية للتهنئة بالأعياد

البابا تواضروس يلتقي محافظ الإسكندرية للتهنئة بالأ

كتب - مينا غالي:

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسيدة جاكلين عازر نائب المحافظ وذلك لتبادل التهاني بالأعياد.

حضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

البابا تواضروس محافظ الإسكندرية محمد الشريف جاكلين عازر

الخبر التالى:

"دفاع الشيوخ": مبادرة إعمار غزة تعكس ثوابت مصر التاريخية تجاه فلسطين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1188

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا