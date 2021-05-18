البابا تواضروس يلتقي محافظ الإسكندرية للتهنئة بالأعياد

كتب - مينا غالي:

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسيدة جاكلين عازر نائب المحافظ وذلك لتبادل التهاني بالأعياد.

حضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.