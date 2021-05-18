‫ طلب إحاطة لوزير الزراعة لعدم وجود آلية ثابتة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والزراعة، بشأن وضع أولوية لتسعير المحاصيل الزراعية؛ خصوصاً أن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد القومي، وتشهد اهتماماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال التوسع فى الزراعات أو وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح محسب، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أن تسعير المحاصيل الزراعية يقضي على السوق السوداء، ويسهم بصورة كبيرة في حل أزمة تؤرق الكثير من الفلاحين خلال العصور السابقة، خصوصاً أن هذه الأزمة تتجدد كل عام، ومع بداية حصد كل محصول نجد هناك العديد من المطالبات للمزارعين بشأن الأسعار في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وارتفاع تكاليف العمالة، مما ينعكس على عدم تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح.

وطالب عضو مجلس النواب تشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الزراعية، على أن تضم ممثلين عن وزارة التموين، والزراعة، والفلاحين لاحتساب تكلفة المحاصيل ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح لقطع الطريق على السوق السوداء وفى نفس الوقت لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة فى ظل عدم وجود دورة زراعية، والجهود التى تسعى إليها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.

وأكد محسب أن الزراعة مقوم أساسي من مقومات الاقتصاد القومي، وملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المزارعين، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك آلية ثابتة للتسعير تضم كل المحاور وأطراف المنظومة.