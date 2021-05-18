وفاة القمص إبراهام وديد بإيبارشية طموه.. و"الثقافي الأرثوذكسي" ينعاه

كتب- مينا غالي:

أعلن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، برئاسة الأنبا إرميا، نياحة القمص إبراهام وديد جرجس كاهن بإيبارشية طموه.

وأوضح المركز الثقافى القبطى، أن صلاة الجنازة ستقام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء ١٨ مايو ٢٠٢١م بمطرانية طموه بدير أبى سيفين طموه.

وتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالعزاء لنيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة القمص إبراهام وديد جرجس، طالبين من الله نياحا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته وأولاده ومحبيه.