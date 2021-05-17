رئيس الشيوخ: ندين بأشد العبارات الممارسات الغاشمة بحق الفلسطينيين

11:57 ص الإثنين 17 مايو 2021
رئيس الشيوخ: ندين بأشد العبارات الممارسات الغاشمة بحق الفلسطينيين

عبد الوهاب عبد الرازق

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه تابع ما تعرض له المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس: "ثم تحولت لساحة حرب في الأراضي المقدسة في مشهد استفز شعوب العام أجمع في ظل التهجير القصري من المنازل في الشيخ جراح وازداد الأمر سوءا بتنفيذ عملية عسكرية قطاع غزة وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء الفلسطينيين ما يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال رئيس الشيوخ: "المجلس يدين بأشد العبارات الممارسات الغاشمة ونؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

و دعا المجلس المؤسسات الدولية والأممية أن تتحمل مسئوليتها وتوفر توفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني

و قال: "الشيوخ يدعم الموقف الرسمي للحكومة المصرية ويؤكد وقوفه لدعم الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".​

عبد الوهاب عبد الرازق فلسطين مجلس الشيوخ المسجد الأقصى القدس

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