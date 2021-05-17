كف الأذى عن الناس.. ننشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة

10:30 ص الإثنين 17 مايو 2021
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كتب- محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون حول "كف الأذى عن الناس صدقة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة صلاة الجمعة

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