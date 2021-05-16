"العلاقة بين الكفاءة والمنافسة المصرفية" رسالة دكتوراه في جامعة عين شمس الثلاثاء

كتب- مصراوي:

تشهد كلية التجارة جامعة عين شمس، الثلاثاء القادم، مناقشة رسالة دكتوراه في إدارة الأعمال للباحث حسام عطية عبد المقصود، نائب أول مدير عام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببنك مصر .

وتبدأ مناقشة الرسالة التي تحمل عنوان "العلاقة بين الكفاءة والمنافسة المصرفية: دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في مصر"، في الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء القادم 18 مايو.

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور نادر ألبير فانوس أستاذ الإدارة المالية ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس مشرفا، والأستاذ الدكتور سعد عبد الحميد مطاوع أستاذ الإدارة المالية بكلية التجارة جامعة المنصورة رئيسا، والأستاذ الدكتور تامر عبد المنعم راضي أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس عضوا.

تتناول الرسالة دراسة العلاقة بين الكفاءة المصرفية والمنافسة المصرفية من خلال بحث العلاقة السببية بينهما، وذلك بالتطبيق على محورين، المحور الأول على البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية متمثلة في بيانات المصرف المركزي المصري، والمحور الثاني علي المصارف المركزية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشمل 15 دولة وذلك خلال فترة تمتد إحدى عشرة سنة من عام 2008 وحتى عام 2018.

والباحث حاصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في مجال البنوك عن أثر المخاطر المصرفية على القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية.