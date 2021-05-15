جمارك السويس تفرج عن 807 سيارات بـ 166 مليون جنيه

كتب - محمد عبيد:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس بالتنسيق مع المركز اللوجيستي بإشراف أحمد عبد الشكور، خلال شهر أبريل الماضي، عن 807 سيارات ملاكي ونصف نقل، بقيمة إجمالية بلغت 165 مليونا و998 ألفا و450 جنيها، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي 56 مليونا و976 ألفا 574 جنيها.

وذكر بيان لمصلحة الجمارك، اليوم السبت، أنه تم الإفراج عن 418 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 360 سیارة إفراجا بنظام الإعفاءات لذوى الإعاقة والموقوفات بقیمة إجمالية 143 مليونا و 520 ألفا و147 جنيه.

وأوضح أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغت 33 مليونا و 717 ألفا و 907 جنيهات فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها حوالى 16 مليونا و638 ألفا و 730 جنيها بإجمالي إيرادات قدرها 50 مليونا و 356 ألفا و 637 جنيها.

وخلال شهر أبريل الماضي أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 29 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 22مليونا و 478 ألفا و 303 جنيهات.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و 849 ألفا و 292 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 3 ملايين و 545 ألفا و 863 جنيها وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 224 ألفا و 782 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 6 ملايين و 619 ألفا و937 جنيها .

من ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أبريل الماضي 56 سيارة كما تم إعادة تصدير 65 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.