​​ارتفاع مؤقت للحرارة في هذا اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الخميس 20 مايو

10:00 ص السبت 15 مايو 2021
​​ارتفاع مؤقت للحرارة في هذا اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الخميس 20 مايو

طقس حار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، بداية من السبت 15 مايو وحتى الخميس 20 مايو.

وأضافت الهيئة تسجل درجات الحرارة على القاهرة 34 درجة السبت وترتفع لـ39 درجة يوم الأحد وهو ارتفاع مؤقت لمدة يومًا واحدًا لتنخفض مرة أخرى لـ34 درجة، كما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 28 وحتى 37 درجة، والمناطق الجنوبية من 39 وحتى 41 درجة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

السبت:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

الأحد:
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

الاثنين:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية

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