الصحة تنشر 4 نصائح للحد من انتشار فيروس كورونا في العيد

10:44 م الجمعة 14 مايو 2021
الصحة تنشر 4 نصائح للحد من انتشار فيروس كورونا في العيد

وزارة الصحة

كتب- أسامة علي:

وجهّت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

1- احتفل بالعيد مع أسرتك فقط في المنزل مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

2- تناول أطعمة صحية تقوي المناعة.

3- استخدام التكنولوجيا والرسائل الإلكترونية لمعايدة الآخرين بدلًا من الزيارات والتجمعات.

4- قلل التواجد في المولات والكافيهات والمولات التجارية.

وزارة الصحة فيروس كورونا عيد الفطر إجازة عيد الفطر المولات التجارية الكافيهات‎
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