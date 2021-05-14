الصحة تنشر 4 نصائح للحد من انتشار فيروس كورونا في العيد

كتب- أسامة علي:

وجهّت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

1- احتفل بالعيد مع أسرتك فقط في المنزل مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

2- تناول أطعمة صحية تقوي المناعة.

3- استخدام التكنولوجيا والرسائل الإلكترونية لمعايدة الآخرين بدلًا من الزيارات والتجمعات.

4- قلل التواجد في المولات والكافيهات والمولات التجارية.