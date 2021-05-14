الصحة تنشر 4 نصائح للحد من انتشار فيروس كورونا في العيد
كتب- أسامة علي:
وجهّت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وجاءت النصائح على النحو التالي:
1- احتفل بالعيد مع أسرتك فقط في المنزل مع مراعاة التباعد الاجتماعي.
2- تناول أطعمة صحية تقوي المناعة.
3- استخدام التكنولوجيا والرسائل الإلكترونية لمعايدة الآخرين بدلًا من الزيارات والتجمعات.
4- قلل التواجد في المولات والكافيهات والمولات التجارية.
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