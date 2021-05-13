صور.. محافظ الجيزة وأعضاء "الشيوخ" و"النواب"يؤدون صلاة عيد الفطر بالعجوزة

الصحة: وصول مليون و700 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" ضمن اتفاقية

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود عبدالناصر

أدى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المغفرة بحي العجوزة، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كورونا، يرافقه إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، والعميد محمد حمزة، المستشار العسكري للمحافظة، ومديرو مديريات الأوقاف والتموين والتربية والتعليم والزراعة والطب البيطري بالجيزة، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة المحافظة إلى الدرجة القصوى وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى والتى تم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية بمختلف القطاعات والتزام المحال والمقاهى بالقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، واستمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين حفاظاً على سلامتهم.

وشدد المحافظ على كل القيادات بضرورة النزول للشارع ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف وأعمال التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة ورصد مخالفات البناء والتعديات ومنع كافة أنواع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية.​