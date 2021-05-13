فيديو.. عشرات المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في جامع عمرو بن العاص

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كتب- محمد نصار:

أدى عشرات المصلين، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

وشهد المسجد إقبالا كثيفا من جانب المواطنين لتأدية صلاة العيد في ظل الالتزام بخطة وزارة الأوقاف والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.