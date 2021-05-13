فيديو.. عشرات المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في جامع عمرو بن العاص
كتب- محمد نصار:
أدى عشرات المصلين، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.
وشهد المسجد إقبالا كثيفا من جانب المواطنين لتأدية صلاة العيد في ظل الالتزام بخطة وزارة الأوقاف والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
240927
عدد المصابين
-
178805
عدد المتعافين
-
14091
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161067695
عدد المصابين
-
138859687
عدد المتعافين
-
3344499
عدد الوفيات
إعلان