السيسي يهنيء نظيره العراقي هاتفيا بعيد الفطر المبارك
كتب - محمود مصطفى:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، معرباً عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.
الخبر التالى:السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الفطر
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
238560
عدد المصابين
-
177440
عدد المتعافين
-
13972
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
159567737
عدد المصابين
-
137233299
عدد المتعافين
-
3316451
عدد الوفيات
إعلان