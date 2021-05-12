السيسي يهنيء نظيره العراقي هاتفيا بعيد الفطر المبارك

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، معرباً عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.