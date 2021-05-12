محافظة الجيزة: حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شن حي الوراق و بمعاونة الأجهزة الأمنية عدد من الحملات التي شملت شوارع (الغاز، عشرة، التل، سوق العمارنة، شعبان الحبروتى، ترعة السواحل، البنان، المسبك، كورنيش النيل، قهوة الواحة، قهوة الصعايدة، قهوة ابو يونس، قهوة أبو زياد، يوسف الجمل، سايبر البرنس) والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٤ محضر متنوع ما بين بيئة وغلق وتشميع وإشغال طريق و مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة ١٨١ كرسي و٩ شاشة تليفزيون و ٥٠ شيشة و٨ سماعة كبيرة و ١ ريسيفر و ٢ مروحة استاند و ٣ طقطوقة.

ونجحت حملة مكبرة لمركز ومدينة منشأة القناطر في ضبط ٥ محال مخالفة والتي تم اتخاذ قرارات بالغلق الفوري لها وتحرير ٦ محاضر إشغال طريق و ٦ محضر عدم ارتداء الكمامة ومصادرة ١٠ كراسي و جهاز كمبيوتر و استاند حديد وترولى حديد، كما أوقفت أجهزة المدينة أعمال بناء مخالف ببرقاش عبارة عن شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي وعلى الفور تم إزالة التعدى ومصادرة أدوات ومواد البناء المستخدمة.

وشنت أجهزة حي الهرم حملة مكبرة لمتابعة سير العمل بمواعيد الغلق المعلنة والالتزام بالإجراءات الاحترازية بشارعي المنشية فيصل والطوابق وأسفرت الحملة عن مصادرة ٥١ قلب شيشة و ٧٥ كرسى ورفع ٩٥ حالة إشغال طريق.

وخلال حملات شنها حي جنوب الجيزة بشوارع ربيع الجيزي والبحر الأعظم وهمدان والأهرام وكوبري عباس وميدان الجيزة وميدان المنيب تم غلق وتشميع عدد ٧ محلات لمخالفتهم المواعيد المحددة للغلق ورفع ٧٠ حاله إشغال متنوعه.

ونفذ مركز ومدينة الواحات البحرية قرارات الغلق الفوري لعدد ٤ محال لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتحرير ٦ محاضر عدم ارتداء الكمامة بقرية منديشة ومدينة الباويطي.

و بنطاق مركز ومدينة البدرشين تم غلق وتشميع ٣ محال ومقهى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وضبط ٣٨ حالة إشغال طريق و٦ عربات كارو تم إيداعها جميعا مخازن الحى.

وخلال حملة لاجهزة مركز ومدينة الحوامدية شملت شوارع الجمهورية وسعد زغلول و جمال عبدالناصر و الساحة والرشاح ومساكن السهران أسفرت عن رفع مختلف إشغالات المحال والباعة الجائلين وتحرير ٥ محاضر إشغال و٤ محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

وبمدينة حدائق الاهرام تم إيقاف أعمال بناء مخالف بقطع اراضى ارقام ( ٢٩م، ٧٨ص، ٧٦ع) ومصادرة معدات ومواد البناء، بالاضافة الى رفع مخلفات بقطع اراضى ارقام ( ٤٤١ح، ٣٧ح) وطريق الفيوم وشارع الجيش، ورفع حواجز حديدية بمنطقة ( ح/ ع )، كما تم غلق ورفع اشغالات لعدد ٤ كافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق ومصادرة عدد ١٢٠ قلب شيشة وتم التحفظ على ٢٥ متهم من الملاك والقائمين على أعمال المقاهي والمحال المخالفة بمعرفة الأجهزة الأمنية المرافقة للحملة.