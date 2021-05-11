"غسيل السجاد والستائر".. "القابضة للمياه" تحذر من الإسراف في الاستخدام

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كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع شركات مياه الشرب بالمحافظات، في حملتها لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياة الشرب والحفاظ على كل قطرة مياه مع دخول عيد الفطر المبارك.

البداية كانت بعقد اجتماعا عبر أجهزة اللاسلكى، بين المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء الشركات التابعة بجميع المحافظات، حيث أكد رئيس الشركة القابضة، التزام جميع العاملين بالاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بجميع مواقع العمل، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

ووجه رسلان، بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الفطر، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وطالبت الشركة القابضة للمياه من المواطنين، ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فى استخدامها تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، من خلال عدة خطوات أبرزها غلق الصنبور جيدا بعد الاستخدام، واستخدام كوبا للماء أثناء غسيل الأسنان، ويفضل استخدام الأحمال الكاملة فى الغسالة، والاهتمام بإصلاح سباكة المنزل، وعند الاستحمام يفضل استخدام الدش بدلا من البانيو، واستخدم عملية التقطير في ري النبات، واستخدم قطعة قماش مبللة بالماء عند تنظيف الأسطح.

كما حذرت شركات مياة الشرب من الإسراف الشديد في أعمال النظافة المنزلية وغسيل السجاد والستائر بكميات هائلة من المياه، بما يؤثر على الشبكات ويضعف المياه بسبب عدم الترشيد في الشبكات.

وأطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، حملة إعلانية تنفذها إدارة التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي فى ظل جائحة فيروس كورونا، لرفع الوعي بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن تركيب نحو 5600 قطعة موفرة لمياه الشرب بالمساجد الأهلية، والكنائس بالمحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، ووزارة التنمية المحلية؛ لتوريد وتركيب القطع المتوفرة لمياه الشرب بدور العبادة (المساجد الاهلية – الكنائس) بجميع محافظات الجمهورية.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن تركيب 14774 قطعة موفرة للمياه بعدد 21 حى من أحياء محافظة القاهرة، بعدد 368 مسجدا أهليا و105 كنيسة، ضمن أعمال البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة للحد من اهدار المياه بدور العبادة بالعاصمة وجميع محافظات مصر.

وتتم أعمال التركيب تمت بالتنسيق بين شركة مياه الشرب بالقاهرة ورؤساء الأحياء بتوجيه من محافظة القاهرة مشيرا أن الأعمال تتم بشكل يومى عن طريق فرق صيانة مدربة تابعة للشركة وبمصاحبة مندوبى الأحياء واخصائي التوعية بالشركة.