"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس والمصريين بمناسبة عيد الفطر

08:40 م الثلاثاء 11 مايو 2021
"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس والمصريين بمناسبة عيد الفطر

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب - مينا غالي:

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المُبارَك.

وقال المجلس في بيان "نتوجه بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة الغالية للرئيس عبد الفتاح السيسي وقاداتنا، وندعو الله أن يوفقهم إلى ما يؤدي إلى رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها".

وأضاف المجلس "نستقبل العيد هذا العام وسط ظروفٍ خاصة يشهدها العالم من أزمة ڤيروس كورونا المستجد، وندعو الله أن تعبر بلادنا الأزمة بفضل الدعوات الخالصة وبخطوات رشيدة من قيادةٍ حكيمة".

وتابع "انتهى شهرٌ كريم صُمنا فيه وقُمنا ودَعونا الله، فنرجو من الله أن يتقبل منا ما قدمنا".

واختتم المجلس "حفظ الله الوطنَ قيادةً وشعبًا من كل سوء، وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار".

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عيد الفطر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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