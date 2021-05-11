"محلب" يرد على شائعات مرضه.. ويوجه رسالة للمقاولون العرب

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والرئيس الفخري لشركة المقاولون العرب، الشكر لأبناء الشركة الذين حرصوا على الاطمئنان عليه بعد تداول شائعة حول مرضه.

وأكد محلب في بيان نشرته الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، أنه بخير ولم يمر بأى أزمة صحية.

وأكد محلب اعتزازه بالعاملين بشركة المقاولون العرب وروح الأسرة التي تسود بينهم، مطالبا إياهم باستمرار العمل الجاد والمتواصل حتى تحقيق حلم الدولة المصرية الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات والذي يتحقق بوتيرة متسارعة أدهشت العالم.