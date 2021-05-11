رسمياً.. مفتي الجمهورية: الخميس أول أيام عيد الفطر

07:26 م الثلاثاء 11 مايو 2021
رسمياً.. مفتي الجمهورية: الخميس أول أيام عيد الفطر

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غدًا الأربعاء 12 مايو لعام 2021، هو المتمم لشهر رمضان 1442 هجرية.

وقال المفتي في بيان اليوم الثلاثاء، أن بعد غدٍ الخميس 13 مايو، هو أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص التهنئة بهذه المناسبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.​

شوقي علام عيد الفطر شهر رمضان السيسي

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