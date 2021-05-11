رسمياً.. مفتي الجمهورية: الخميس أول أيام عيد الفطر
كتب - محمود مصطفى:
أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غدًا الأربعاء 12 مايو لعام 2021، هو المتمم لشهر رمضان 1442 هجرية.
وقال المفتي في بيان اليوم الثلاثاء، أن بعد غدٍ الخميس 13 مايو، هو أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.
وتقدم مفتي الجمهورية بخالص التهنئة بهذه المناسبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
238560
عدد المصابين
-
177440
عدد المتعافين
-
13972
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
159567737
عدد المصابين
-
137233299
عدد المتعافين
-
3316451
عدد الوفيات
إعلان