البرلمان يقر قانوني التوثيق بالشهر العقاري وغرامات تصوير المحاكمات دون إذن

(مصراوي):

أقر مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، تعديل قانون العقوبات لتجريم التصوير بالمحاكمات دون إذن، وتعديل أحكام رسوم التوثيق والشهر العقاري.

كما شهدت الجلسة مداخلات منددة بما يحدث في فلسطين، ولاسيما حي الشيخ جراح الذي هجر أهله، حيث ارتدى النائب مصطفى بكري علم فلسطين طيلة الجلسة التي شهدت كلمة له.

وفي كلمة المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة أكد تجريم تصوير المحاكمات يحمي الشهود ويمنع التشهير بالمجني عليه.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 نائبًا، بإصدار إلغاء الحبس للغارمين والغارمات إلى اللجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن.

فيما شهدت لجنة الشباب والرياضة شد وجذب بين مسئولي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة لتأخر صرف بعض الاعتمادات، مما دعا رئيس اللجنة للقول "لنا وقفة بعد العيد".

ووافقت لجنة الشئون الدينية على موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والتي بلغت 28 مليون جنيه.