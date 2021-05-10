وفد تنسيقية الأحزاب يفتتح جلسة تداول البورصة ويعقد نقاشًا مع رئيسها.. اليوم

كتب- مصراوي:

زار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البورصة المصرية، اليوم الإثنين؛ لافتتاح جلسة التداول، وتم النقاش مع رئيس البورصة في أهم القضايا.

وضم وفد التنسيقية كلًّا من: بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمي، والنائب أكمل نجاتي، والنائب أحمد قناوي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومؤمن سليم وحنان وجدي ومحمد سالم وأسامة الرفاعي وشادي الكردي وباسم لطفي ومحمد أبو النجا وشريف الرفاعي ودينا المقدم وإبراهيم رمضان، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كان في استقبال وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

وتوجه الوفد ورئيس البورصة إلى صالة التداول؛ لقرع الجرس وافتتاح جلسة التداول بمعرفة بلال حبش، ممثلًا عن التنسيقية الذي قدم درع التنسيقية إلى رئيس البورصة، وتسلم شهادة وجرسًا تذكاريًّا من رئيس البورصة.

وألقى بلال حبش كلمة في الصالة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وانتقل الوفد عقب افتتاح جلسة التداول إلى قاعة الاجتماعات، وبدأ رئيس البورصة بعرض الأنشطة والإنجازات خلال الفترة الماضية، وأوضح التحديات التي تواجه البورصة المصرية.

وأشارت النائبة مارسيل سمير إلى قواعد الشركات الصغيرة وضرورة الربط مع جهاز المشروعات، واستفسرت حنان وجدي عن إجراءات السوق والتعامل وشركات السمسرة.

وقال النائب محمد عزمي، عضو التنسيقية، إن بورصة النيل ومستقبل الشركات المتوسطة والصغيرة وإضافة أنشطة جديدة إلى السوق أمر مهم في هذه المرحلة.

وتحدث أحمد قناوي عن التشريعات والقواعد المنظمة للتداول والعمل بالبورصة، وما التعديلات المقترحة.

وتساءل إبراهيم رمضان عن نتائج الحملات الدعائية للاستثمار في البورصة، وتحدث باسم لطفي عن المصاعب التي تواجه الشركات من أجل القيد بالبورصة، وتساءل أكمل نجاتي عن تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية وأثر ذلك على المستثمرين، وعن موعد تطبيق الضريبة.

وأشار محمد أبو النجا إلى صندوق مصر السيادي والاستثمار في البورصة والمشاركة في التنمية الاقتصادية، كما تحدث محمد سالم عن جهاز حماية المنافسة والدور الرقابي على عمليات الاستحواذ.

وختم بلال حبش الحوار باستعداد التنسيقية ونوابها وأعضائها للتعاون مع البورصة في المستقبل.