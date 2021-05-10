تراجع الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع يوجد تحسن في الأحوال الجوية بعد انتهاء الموجة الحارة أمس الأحد والتي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة لـ42 درجة على القاهرة.
وأضاف شاهين، تشهد درجات الحرارة تراجعا نتيجة تراجع الكتل الهوائية المؤثرة على مصر والقادمة من جنوب الجزيرة العربية والصحراء الغربية.
وتابع: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 34 إلى 36 درجة حتى نهاية الأسبوع، كما تتراوح بين 30 إلى 29 على السواحل الشمالية، و36 إلى 37 درجة على شمال الصعيد، وبين 40 إلى 41 على جنوب الصعيد.
وأوضح أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد حتى يوم الأربعاء المقبل.
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