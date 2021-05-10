اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد سكن بديل العشوائيات بحدائق أكتوبر
كتب- محمد سامي:
يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر، المخصصة لسكان عشوائيات الجيزة.
وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سيجري زيارة اليوم لمنطقة شارع الأهرام، متابعا: "نحاول بكل السبل التغلب على العشوائيات في كل المناطق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، و افتتحنا مجموعة من المواقف المطورة في الفترة الأخيرة ونعمل في مجموعة أخرى للتغلب على العشوائية".
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