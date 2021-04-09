مستشار وزير الصحة تحذر من إحساس خاطئ يقع فيه الحاصل على لقاح كورونا
(مصراوي):
قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، إن اللقاحات هي السلاح الحقيقي للقضاء على جائحة فيروس كورونا.
وحذرت عاصم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة 9 أبريل، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا من الإحساس الخاطئ بالأمان بعد التطعيم ضد كورونا، حيث أن الحاصل على الطعم يمكن أن يحمل الفيروس وينقله إلى شخص آخر، موضحة أنه بالنسبة للقاح سينوفارم فإن الفعالية الكاملة للقاح تكون بعد الجرعة الثاني بثلاثة أسابيع.
وأشارت إلى أن الأبحاث مازالت مستمرة بالنسبة للقاحات التي تعمل بتقنية التنقيط في الأنف والتي تحمي الأغشية المخاطية من حمل الفيروس.
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