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الرئيس التونسي يصل القاهرة في أول زيارة رسمية

04:39 م الجمعة 09 أبريل 2021
الرئيس التونسي يصل القاهرة في أول زيارة رسمية

الرئيس التونسي قيّس سعيّد

كتب ــ محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيد، في أول زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الخميس، عزم الرئيس قيس سعيد القيام بأول زيارة رسمية له إلى مصر، اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيد يؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنّة التّشاور والتّنسيق بين قيادتي البلدين.

ولفتت وكالة الأنباء التونسية أن الجانبين يبحثان إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

قيس سعيد رئيس تونس مطار القاهرة

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