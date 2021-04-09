اليوم.. الأوقاف تفتتح 102 مسجد بـ 24 محافظة



كتب - محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 89 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و13 بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى 102 مسجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1307) مسجد، منها (1219) إحلالاً وتجديدًا و(88) صيانة وترميمًا.



والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هي:

أولًا : مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف أسيوط

1 آل مسلم قرية بنى زيد مركز الفتح

2 أبو بكر الصديق قرية بنى مر مركز الفتح

3.لأربعين قرية باويط مركز ديروط

4. الرحمة قرية العقال البحرى مركز البدارى

5. الفاروق عمر بن الخطاب – قرية الأولاد بدر مركز الفتح

6. أولاد أبو القاسم قرية ببلاوى مركز ديروط

7. الرضوان قرية تناغة مركز القوصية

8. عبد السيد قرية القصير مركز القوصية

9. أولاد عبد الجليل قرية بنى هلال مركز القوصية

10.الرسول قرية بنى هلال مركز القوصية

11. يوسف الصديق قرية الأنصار مركز القوصية

12. خشبة – قرية المنشأة الكبرى مركز القوصية

13. الرحمة - عرب الشنابة مركز أبنوب

14. الحى القيوم- جزيرة الحواتكة مركز منفلوط

15. المصطفى قرية الحواتكة مركز منفلوط

16. السلام – جزيرة المعابدة مركز منفلوط

17. الأستاذ على رفاعى قرية كوم اسفحت مركز صدفا

18. الواحد الأحد قرية الزاوية مركز أسيوط

19. التقوى قرية أولاد محمد مركز الغنايم

20. البدارين قرية اولاد محمد مركز الغنايم

21. الحمد – عزبة الصاوى مركز أسيوط

22. سيدى شيحه – قرية سرقنا مركز القوصية



مديرية أوقاف الجيزة

23. النور – قرية المنصور- أوسيم

24. أحباب رسول الله – الشوبك الشرقى – الصف

25. الرحمن – منشأة كاسب – البدرشين

26. أبو عبيدة- كفر غطاطى - كرداسة

27. الحمد والرجاء- منطقة مدكور الهرم



مديرية أوقاف الشرقية

28. عقيلة – الجعفرية – أبو حماد

29. عمر بن الخطاب – الروضة - فاقوس

30. الأنوار (العمدة) مهدية - ههيا

31. النور – 5 خفرع- صان الحجر

32. عمر بن الخطاب- 3 جلفينا- بلبيس

33. الغربى – عليم- أبو حماد

34. الوالدين- عزبة الضابط – أبو كبير

35. التقوى – كفر اكياد – شبرا النخلة

36. نمر – بنى عياض- أبو كبير



مديرية أوقاف الإسكندرية

37. الغفور الرحيم- خورشيد –إدارة الرمل

38. المراغى الكبير – المراغى – إدارة الرمل توسعة

39. الواحد الأحد – إدارة الرمل توسعة



مديرية أوقاف الدقهلية

40. الرحمة بمنطقة سندوب - المنصورة

41. الناصرة الكبير – م محلة دمنة

42. أولاد سراج – قرية أولاد سراج – م المنزلة

43. حمزة البدرى – كوم النور – م ميت غمر

44. النور – عزبة الشناوى أبو جلالة شربين



مديرية أوقاف الفيوم

45. مسجد الشيخ عبد الرحمن – نقاليفة – مركز سنورس

46. مسجد محمد خالد فراج – قبلى الغرق

مديرية أوقاف الإسماعيلية

47. مسجد الإسماعيلى ( المطافيء) التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية



توسعة :

48. الرحمة الغرابوه- التل الكبير

49. الرحمن أبو صوير

50. التقوى - القصاصين



مديرية أوقاف سوهاج

51. الرحمن بقرية القراقرة – مركز سوهاج

52. مسجد اللواء الأمير عطا الله- بنى هلال – المراغة

مديرية أوقاف الأقصر

53. آل البيت – الحليلة - إسنا



مديرية أوقاف البحيرة

54. الرحمن – قرية الكاتب- دمنهور شرق

55. تميم- دهشور – دمنهور شرق

56. الكفراوى الشرقى – الصفاصيف – دمنهور غرب

57. الصفا القبلي- نديبة – دمنهور غرب

58. يحيى حمد – نديبة – دمنهور غرب

59. كوم العبد- بطورى – أبو حمص أول

60. أبو غريبه- بطورس – أبو حمص أول

61. الإخلاص- مدخل كفر الدوار أول

62. أنس بن مالك- بردلة الطريق السريع – كفر الدوار أول

63. عباد الرحمن- ق الملقة تبع التمامة بولين كفر الدوار ثان

64. أبو مشحوت- أبو الشقاف- حوش عيسى أول

65. الرحمن الرحيم – قرية الجنابهة – حوش عيسى أول

66. الفرقان- ق العطف الجديدة - المحمودية

67. أبو نعيجة القبلى – مركز كفر الدوار - البحيرة



مديرية أوقاف كفر الشيخ

68. فودة سلطان- ابشان - بيلا

69. النور – معوض درويش زهران

70. التقوى – الحماد - بلطيم

71. محمد غازى – قرية 36 المنصور – الحامول

72. الشرفاء – 64 الخاشعة - الحامول

73. المصطفى – 4 الطرفاية - الحامول

74. راشد المزين – سيدى سالم

75. الكبير – أبو خشبة – دسوق

76. المسجد الكبير – محلة موسى – إدارة كفر الشيخ غرب



مديرية أوقاف بنى سويف

77. آل زايد - ح الثالث -شرق النيل بندر بنى سويف

78. الجزارين بند إهناسيا

79. أبو بكر الصديق- عزبة البهنساوى – إهناسيا

80. عبد الباقى درك- العساكره – سمسطا

81. أبو سيف صالح- ع الصعايدة – الواسطى

82. المصطفى- أشمنت - ناصر



مديرية أوقاف دمياط

83. الرحمة – أولاد حمام

84. الحسينى - فارسكور



مديرية أوقاف أسوان

85. المنبر – دراو

86. المصطفى – المنشية



مديرية أوقاف قنا

87. الإصلاح الزراعى – الرئيسية – نجع حمادي



مديرية أوقاف البحر الأحمر

88. التواب – مدينة الغردقة – الكوثر الجديد



مديرية أوقاف الغربية

89. الإحسان – سندبسط - زفتى



ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

90.مسجد المزينة



مديرية أوقاف أسيوط

91.آل فياض بناحية الحوطا الغربية مركز ديروط



مديرية أوقاف سوهاج

92.الشيخ منصور – نجع الدير – ادفا



مديرية أوقاف بنى سويف

93. أبو جبل محمد أحمد – جبل النور - ببا





مديرية أوقاف أسوان

94. الخلوى – عينيه



مديرية أوقاف قنا

95. عزبة عربان – أولاد نجم – نجع حمادي

96. التقوى- نجع العمدة – حجازة قبلي- قوص

97. النور – نجع محرم- العقب - قوص

98. النصر بجوار سوق السبت – حجازة قبلي

99.أبو عمار- السويقة – حجازة قبلى - قوص



مديرية أوقاف الإسكندرية

100. النقلى الوفير- أبو قير- المنتزه



مديرية أوقاف كفر الشيخ

101 أبو العزايم- قرية أبو العزايم – سيدى سالم

102 العيسوى – المناوفة - الحامول