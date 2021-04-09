الصحة توجّه 8 نصائح لحماية المرأة الحامل من فيروس كورونا
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" انفوجرافيك، يشمل 8 نصائح لحماية المرأة الحامل من فيروس كورونا المستجد.
وجاءت النصائح على النحو التالي:
1- لا تخرجي من المنزل إلا في الضرورة القصوى أو للمتابعة مع الطبيب فقط، وذلك لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى إليك.
2- اهتمي بغسل اليدين باستمرارية لمدة 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا.
3- قوي جهازك المناعي من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي.
4- تجنبي لمس الأسطح في الأماكن العامة.
5- اسألي طبيبك على الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.
6- تجنبي الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الأنفلونزا.
7- تجنبي لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدًا.
8- يجب عليك الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.
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