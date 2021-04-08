وزيرة الصحة: زيارات ميدانية لمحافظات الصعيد لمتابعة مواجهة كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات في محافظات الصعيد بعد ملاحظة ارتفاع عدد إصابات كورونا.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، أنه من المقرر أن تقوم بزيارات ميدانية لمحافظات الصعيد، في الأقصر وأسوان وسوهاج للاطمئنان على الوضع هناك.

وأوضحت أنها تعقد اجتماعا يوميا مع مديري 376 مدير مستشفى ووكلاء المديريات للاطلاع على كل التحديات وحل كافة المشكلات.