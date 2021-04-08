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وزيرة الصحة تعلن آخر مستجدات إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

04:53 م الخميس 08 أبريل 2021
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كتب- أحمد جمعة:

تصوير- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مجلس الوزراء وافق على تصنيع لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية محلياً.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، أن مصنع فاكسيرا في السادس من أكتوبر سينتج من 20 إلى 60 مليون جرعة سنويًا.

وأوضحت وزيرة الصحة أن دور القيادة السياسية وعلاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدولة الصين كان سببًا في توفير العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولفتت الدكتورة هالة زايد، إلى استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.​

هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا لقاح سينوفاك

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