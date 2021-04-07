"هيكل" يشهد تخريج دفعة الدورة الأساسية الـ36 للأفارقة الناطقين بالفرنسية

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كتب- مينا غالى:

شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم، تخريج دفعة الدورة الأساسية رقم (٣٦) للأفارقة الناطقين بالفرنسية، بحضور سفيرى كوت ديفوار وغينيا كوناكرى، والتي عقدها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع لوزارة الدولة للإعلام فى الفترة من ١٦ مارس الماضى وحتى 7 أبريل الجارى، وبلغ عدد الدارسين ١٦ دارسا من ٤ دول إفريقية، وهى (كوت ديفوار، مالى، جمهورية غينيا، الكونغو الديمقراطية).

وقال "هيكل": "إننا نهتم فى مصر بالعلاقات الإفريقية بشكل عام، والمركز جزء مهم جدا من الوزارة لتحقيق التعاون الإعلامي مع الدولة الإفريقية".

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن الرئيس السيسى يوجه بتطوير البرامج بشكل كبير فى هذا المعهد، ويتابع باستمرار مدى استفادة الدارسين الأفارقة.

ولفت "هيكل" إلى أنه مع التطور المذهل في وسائل الإعلام أصبح لزاما علينا تطوير المادة الإعلامية التى يتم تدريسها أولاً بأول، موضحا أنه إذا كانت مهام القادة والسياسيين هي تطوير العلاقات السياسية بين الدول، فالإعلام يلعب دورا كبيرا في تطوير العلاقات الشعبية بين الدول.

وأعرب "هيكل" عن أمله بأن تكون المادة العلمية قد وصلت للدارسين جيدا. كما أعرب أيضا عن تطلعه للمزيد من التعاون الإعلامى والثقافى بين البلدين.

وكانت أقدم الدارسين قد ألقت كلمة وجهت فيها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام الكبير الذي لاقوه خلال الدورة، سواء فى المحاضرات أو الزيارات أو الاستقبال والإقامة الطيبة.

وتضمن البرنامج التدريبى لقاءات مع أساتذة وخبراء فى المجال الإعلامى، كما تخللته زيارات سياحية وميدانية، مثل القمر الصناعى ومدينة الإنتاج الإعلامى، والمتحف المصرى، ومجمع الأديان، والأهرامات، والإسكندرية، وقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.​