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يأثم صاحبه بعدد مرات المشاهدة.. "فتوى الأزهر" على فيديو "محمد رمضان": "مخالف للشريعة"

11:32 م الأربعاء 07 أبريل 2021
يأثم صاحبه بعدد مرات المشاهدة.. "فتوى الأزهر" على فيديو "محمد رمضان": "مخالف للشريعة"

محمد رمضان

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأٍسبق، المشرف على لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لممثل مثير للجدل، وهو يلقي دولارات في الماء، وهو أمر مخالف لأحكام شرعنا الحنيف، لما فيه من امتهان النعمة ويدخل في دائرة السفه، واصفا صاحب الفيديو بأنه فرعون العصر.

وأضاف شومان في تصريحات له، الأربعاء، أن الفيديو فيه استفزاز لمشاعر الفقراء الذين لا يمتلكون قوت يومهم، وليعلم من يفعلون هذه الأفعال أن الأموال التي في أيديهم ليست ملكا لهم على سبيل الحقيقة حتى يفعلوا بها ما يريدون، فالمالك لها هو الله، وهي في أيديهم على سبيل الاستخلاف لإنفاقها في مواضعها والتصدق منها على الفقراء فوق إخراج حقهم منها وهو الزكاة، وذلك لقوله -تعالى- ( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير).

وتابع المشرف على الفتوى بالجامع الأزهر: "إن كان الفيديو مفبركا عليه وهو ما أتمناه، فليعلم صانعه أنه ارتكب محظورا شرعيا يأثم بعدد مرات مشاهدته، ويعاقب من الله -عز وجل- بما يستحق، وفي جميع الأحوال نحن في أزمة خلقية وشرعية وعقلية، نسأل الله التعافي منها".

وبث الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يلقي عملات من الدولارات في حمام السباحة، بعد الحكم عليه بتعويض الطيار أشرف أبواليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه.

محمد رمضان عباس شومان الجامع الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي

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