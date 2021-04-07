بس والله خايف عليكم.. السيسي: نقدر نفتتح كل يوم مشروع
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تعمل في الكثير من المشروعات القومية في مختلف المجالات.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، اليوم الأربعاء: "لو عايز أفتتح كل يوم مشروع، كل يوم.. ممكن، بس خايف عليكم.. والله خايف عليكم.
وتابع الرئيس: ده بإرادتكم وأموالكم، كل يوم مشروع؟.. أه موجود، كل يوم نقدر نطلع مشروعين تلاتة.
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