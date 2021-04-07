أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بس والله خايف عليكم.. السيسي: نقدر نفتتح كل يوم مشروع

01:17 م الأربعاء 07 أبريل 2021
بس والله خايف عليكم.. السيسي: نقدر نفتتح كل يوم مشروع

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تعمل في الكثير من المشروعات القومية في مختلف المجالات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، اليوم الأربعاء: "لو عايز أفتتح كل يوم مشروع، كل يوم.. ممكن، بس خايف عليكم.. والله خايف عليكم.

وتابع الرئيس: ده بإرادتكم وأموالكم، كل يوم مشروع؟.. أه موجود، كل يوم نقدر نطلع مشروعين تلاتة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المشروعات القومية مجمع الوثائق الذكية

الخبر التالى:

السيسي عن مجمع الوثائق: هدفنا منع التهرب الضريبي والتزوير وحوكمة الإجراءات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:سد النهضة.. السيسي: الخيارات مفتوحة.. واللي عمله ربنا مش هيغيره بشر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا