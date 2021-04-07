بحساب قيمة الأرض.. السيسي: مليار دولار قيمة تكلفة إنشاء مجمع الوثائق
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة إنشاء مجمع الإصدارات والوثائق بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ حوالي مليار دولار، مع حساب قيمة الأرض.
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، فيلما تسجيلا حول مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق (القاهرةـ العين السخنة)، الذي يعد أكبر مُجمع من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط.
وتضمن الفيلم شرحا تفصيليا لمكونات المُجمع الذي يشمل نطاقا تكنولوجيا واعدا يمتد على مساحة 570 ألف متر مربع، ويعتبر مشروعا تكنولوجيا متكاملا لتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمُحررات والإصدارات المؤمنة والذكية، وأوراق البنكنوت اللازمة لطباعة العملات الورقية.
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