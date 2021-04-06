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بداية من الخميس.. كيف يمُكن التقديم بالمدارس اليابانية؟

06:48 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
بداية من الخميس.. كيف يمُكن التقديم بالمدارس اليابانية؟

وزارة التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن كيفية التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون عبر الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg، بداية من الخميس المقبل، ولمدة 15 يوما.​

وأكدت أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوي أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوي أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 5 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث السادس من أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، والمدرسة المصرية اليابانية بالعريش، والمدرسة المصرية اليابانية ببنها".

يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.​

وزارة التربية والتعليم المدارس اليابانية مرحلة رياض الأطفال المدرسة المصرية اليابانية

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