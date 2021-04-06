القوى العاملة: تعيين 5443 شاباً وصرف 2.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالشرقية



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 5443 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 38 من الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 752 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وأشار مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 16 عاملاً جديداً، بجانب صرف منحاً للرعاية الإجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت مليونان و 416 ألفاً و 500 جنيه لـ 4833 عاملاً منحة المولد النبوي الشريف.

وقال الغمراوي، إن المديرية استخرجت 1848 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 373 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 227 محضر سلامة و 75 حالة غلق إداري.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1170 منشأة، وأسفر عن تحرير 211 محضراً، فضلاً عنتفتيش 324 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم فض إضرابات واعتصامات عمالية منشأتين لـ 205 عمال.

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 11 شركة، واعتماد 177 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 311 تفويض ووكالة لشركات بها 434 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم استلام 4 تراخيص عمل لأجنبي من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 5 تراخيص لآخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.