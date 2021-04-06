انطلاق مؤتمر "تعليم الوافدين والتحول الرقمي.. التحديات والتطلعات" بالأزهر
كتب - محمود مصطفى:
انطلقت صباح الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الافتراضي الأول لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، تحت عنوان "تعليم الوافدين والتحول الرقمي.. التطلعات والتحديات"، والذي يستمر في الفترة من ٦-٨ أبريل ٢٠٢١م.
ويقدم المتخصصون من الباحثين والمفكرين والخبراء والمستشارين أهم آرائهم وتجاربهم وأفكارهم الجديدة والتوجهات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي من خلال تقديمهم لأوراقهم البحثية العلمية المتخصصة، ويعقب الجلسة الختامية معرض لبعض الشركات ذات الخبرة، التي تهتم بالتحول الرقمي والبرمجيات.
ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، وكوكبة من العلماء والخبراء والسفراء والمستشارين والباحثين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والحاسبات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التعامل الرقمي مع الوافدين داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، وداخل المجتمع المصري، مما يساعد على اندماجهم في المجتمع، كما تسهم محاوره المتكاملة والمتباينة في الاطلاع على أحدث المستجدات، والأفكار والخبرات العالمية، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم، والتي يمكن توظيفها في مجال تعليم الوافدين، مما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما يتناسب مع العصر الرقمي الحديث.
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