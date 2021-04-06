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​​بإشراف وزير الأوقاف.. الهيئة العامة للكتاب تصدر "حماية الكنائس في الإسلام"

01:30 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
​​بإشراف وزير الأوقاف.. الهيئة العامة للكتاب تصدر "حماية الكنائس في الإسلام"

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة "رؤية" للفكر المستنير الإصدار التاسع والعشرين كتاب : "حماية الكنائس في الإسلام" إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

ويبرز الكتاب أن الإيمان بالتنوع سنة من سنن الله الكونية، حيث يقول الحق سبحانه : “وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ”، فلا إكراه في الدين ولا على الدين ، حيث يقول سبحانه وتعالى : “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ”(البقرة : 256)

ويعمل الكتاب على ترسيخ فقه العيش المشترك وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق، فالوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعًا.

ويفند الكتاب بالحجة والبرهان شبه المبطلين، ويصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة، سواء أكانت هذه المفاهيم ناتجة عن سوء قصد أو سوء فهم.


الهيئة المصرية للكتاب كتاب حماية الكنائس في الإسلام محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف

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