مستشار الرئيس: نشهد تصاعدًا في إصابات كورونا للموجة الثالثة (فيديو)

(مصراوي):

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤوة الصحة الوقائية، إن تأمين الصناعات الدوائية في مصر تسد احتياجات المواطنين من الأدوية، موضحًا أن أزمة كورونا أظهرت مدى أهمية توطين صناعة الأدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" من تقديم الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الفترة المقبلة تشهد تطور وطفرة في صناعات أدوية لم تكن متاحة من قبل.

وعن مرض حساسية الربيع، أوضح أنها موسمية وتظهر بالتزامن مع فصل الربيع؛ لانتشار حبوب للقاح في الجو، إضافة للرياح والرمال المثارة التي تعمل على تهيج الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، فضلًا عن تغير درجات الحرارة ما يؤدي إلى سهولة أعراض الحساسية.

وأشار إلى أن مصر تشهد تصاعدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا للموجة الثالثة في مصر، مؤكدًا أن الأعراض التي تم رصدها نتيجة الإصابة بكورونا ارتفاع في درجة حرارة الجسم وأعراض تنفسية عليا وسفلى كالعطس والسعال بالإضافة إلى شعور المصاب بآلام عامة بالجسم، فضلًا عن فقدان حاستي الشم والتذوق.

ولفت إلى إصابة بعض المصابين بكورونا لصداع شديد وآلام قوية بالجسم والقلب، ذاكرًا أن الأعراض في الغالبية العامة من المصابين هي الأعراض التنفسية.