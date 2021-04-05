أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي سفينة قناة السويس فيروس كورونا الدوري المصري عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

توجيه من وزيرة الصحة بشأن مواجهة كورونا في الصعيد

07:19 م الإثنين 05 أبريل 2021
توجيه من وزيرة الصحة بشأن مواجهة كورونا في الصعيد

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا، مُشيرة إلى استعداد وجاهزية كافة المستشفيات بـمحافظات الصعيد لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية للحالات المُصابة بفيروس كورونا، في إطار خطة التوسع في المُستشفيات المُخصصة لاستقبال الحالات المُصابة، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية للمصابين، وذلك عبر تقنية الـ "كول كونفرانس".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت خلال الإجتماع مخزون الأكسجين الطبي بالمستشفيات التي تستقبل حالات المُصابين بفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية، كما راجعت عدد المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي و "ماسك الأكسجين"، وبيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبي والسعة اللترية لـ "تانكات" الأكسجين بالمستشفيات، مُؤكدة على توافر مخزون كافِ من الأكسجين الطبي، كما اطمأنت على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع مجاهد" أن الوزيرة وجهت خلال الإجتماع بسرعة الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة كافة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ، كما راجعت نسب إشغال هذه المستشفيات التي تُعد حائط الصد الأول منذ بداية الجائحة.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بمراجعة بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد وتحديثها وفقًا للأبحاث والإرشادات العلمية، فضلاً عن تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية بالمستشفيات على بروتوكولات العلاج والتشخيص لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأكد "مجاهد" أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة، لمتابعة آخر المُستجدات الخاصة بحالات المُصابين بفيروس كورونا ومن ضمنهم حالات العزل المنزلي وتوافر الرعاية الصحية اللازمة لهم بـ محافظات الجمهورية، مُشددةً على عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

هالة زايد وزيرة الصحة كورونا في الصعيد فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الزراعة يكشف آليات تنفيذ الري الحديث لـ3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204965

    عدد المصابين

  • 156219

    عدد المتعافين

  • 12163

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النيابة تواصل التحقيق مع شاكوش و20 آخرين في افتتاح كافية بدون ترخيص

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا