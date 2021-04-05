تنشيطًا للعمل الحزبي.. أمين "حماة الوطن" يتفقد أمانات التنظيم بعدد من المحافظات

تفقد الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام تنظيم حزب حماة الوطن، اليوم الإثنين، أمانات التنظيم بعدد من المحافظات، وكانت أولاها أمانة التنظيم بمحافظة الإسكندرية، بمرافقة الدكتورة النائبة راندا مصطفى، أمينة المرأة بالحزب.

يأتي ذلك لوضع آليات العمل الفترة المقبلة، ومدى تنفيذ التكليفات ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات لوضع تصور سريع لطريقة عمل الأمانات الفترة المقبلة.

وأكد العطيفي دعم الحزب بكل قياداته؛ لتبني أية خطة أو استراتيجية متكاملة من الأمانة تتعلق باختصاصاتها، لدراستها ومناقشتها بشكل مؤسسي، بما يعود بالفائدة على المواطن المصري.

وأضاف أمين عام تنظيم حزب حماة الوطن أن الحياة السياسية تشهد إثراء كبيرًا، وأن الحزب خلال الفترة القادمة يسعى لتقديم نموذج مختلف برؤية مختلفة تشعر المواطن بأهمية الحياة السياسية في مصر، وأن قضايا الوطن والمواطن هو الشغل الشاغل للحزب.

وأشار العطيفي إلى أن الهدف من لقاءات أمانات المحافظات هو تنشيط العمل الحزبي من خلال وضع خطة التحرك في الشارع؛ من أجل مساندة الدولة المصرية ودعم المواطنين بكل أوجه الدعم والمساندة للمواطن، ونسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات الخدمية بالمحافظات؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد أمين عام التنظيم على ضرورة قيام الأمانات بعرض خطة عمل شهرية للحزب واستغلال شهر رمضان المعظم، والتواصل مع المواطنين مع اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لفيروس كورونا، معلنًا تنظيم جولات ميدانية للمحافظات خلال الفترة المقبلة، وتنشيط عمل الأمانات.

وشدد العطيفي على ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة، نظرًا لوجود الكثير من التكليفات التي ستصدر لأمانات التنظيم بالمحافظات لتنفيذها، مشيرًا إلى أن الاجتماعات المكثفة جاءت للاطمئنان على استكمال التشكيلات وتأكيد ضرورة مراجعة كل التشكيلات.