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​​"ART" تطلق قناتين HD مع بداية شهر رمضان

03:00 ص الإثنين 05 أبريل 2021
​​"ART" تطلق قناتين HD مع بداية شهر رمضان

صفاء أبو السعود

كتب- مينا غالي:

كشفت شبكة راديو وتلفزيون العرب "ART" عزمها إطلاق قناتي "حكايات HD" و"حكايات 2 HD" بتقنية البث عالي الجودة مع بداية شهر رمضان المقبل لعرض أحدث المسلسلات.

وأعلنت الشبكة قبل أيام على لسان صفاء أبو السعود، تعاقدها على عرض 8 مسلسلات من أحدث إنتاجات الدراما لكبار نجوم الوطن العربي، وهي مسلسلات "نجيب زاهي زركش" بطولة النجوم يحيى الفخراني وأنوشكا، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، ومسلسل "الاختيار2- رجال الظل" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ومسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، ومسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز وهند صبري، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، ومسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، بالإضافة إلى مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وأحمد بدير ونسرين طافش، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ومراعاة للتنوع الدرامي، أشارت أبو السعود، إلى تعاقد القنوات على عرض أهم أعمال الدراما السورية واللبنانية هذا العام من خلال مسلسل 2020، بطولة نادين نجيم وقصي خولي ورامي عياش، بالإضافة إلى عرض الملحمة السورية الجديدة "حارة القبة" بطولة عباس النوري، سلافة معمار، خالد القيش، نادين تحسين بك، تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي.


صفاء أبو السعود رمضان HD تقنية شبكة راديو وتلفزيون العرب
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