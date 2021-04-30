شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة
كتب- مينا غالي:
تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قدم خلاله التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وأعرب شيخ الأزهر في تهنئته عن أمنياته أن يعيد الله هذه المناسبات على جميع المصريين بالخير والأمن والاستقرار.
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