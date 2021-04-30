حدث في 8 ساعات| قرار من المترو بشأن الموجة الحارة.. والأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

07:40 م الجمعة 30 أبريل 2021
حدث في 8 ساعات| قرار من المترو بشأن الموجة الحارة.. والأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها عزاء الرئيس السيسي للهند في ضحايا جائحة كورونا، إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات في إجازات شم النسيم، والأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

خالد عبدالعال شم النسيم شوقي علام الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس مترو الأنفاق

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