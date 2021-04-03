متحدث الرئاسة ينشر صور تفقد الرئيس السيسي لمتحف الحضارة في الفسطاط
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(مصراوي):
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية موكب المومياوات الملكية.
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه كان مطلوب منه شرح تفاصيل القاعة في متحف الحضارة في غضون 8 دقائق نظرًا لأن الحدث ينقل للعالم كله، والكلمة في حوالي 6 دقائق، متابعًا أنه ينتظر معرفة ردود الفعل العالمية على هذا الحدث.
وأضاف "العناني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن الرئيس السيسي علق على حفل نقل المومياوات الملكية، قائلًا: "قالي الحمدلله قالي كملوا وشكرني وشكر زملائي من خلالي على المجهود الكبير وقالي ربنا يقدركم وتكملوا، والرئيس عارف كافة التفاصيل وعرضت عليه الموكب دا حوالي 4 أو 5 مرات".
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