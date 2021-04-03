بمناسبة شهر رمضان.. السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد 14 قطارًا

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرًا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم.

وجاءت المواعيد الجديدة بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر الكريم ابتداءً من أول أيام شهر رمضان الموافق يوم الثلاثاء 13/4/2021 وبيانها كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية:

- قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 20.00 بدلًا من الساعة 19.00 يصل الإسكندرية الساعة 22.30

- قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50

- قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل القاهرة 22.00

- قيام قطار 23 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 17.30 بدلا من الساعة 17.25 يصل الاسكندرية الساعة 21.40

- قيام قطار 572 سياحي الإسكندرية / بورسعيد الساعة 16.10 بدلا من الساعة 15.55 يصل بورسعيد 22.30

- قيام قطار 31 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الإسكندرية الساعة 22.10

- قيام قطار 32 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلًا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15.

ثانيًا: خط القاهرة / بورسعيد

- قيام قطار 959 سياحي القاهرة / الإسماعيلية 17.20 بدلًا من الساعة 17.45 يصل الإسماعيلية الساعة 20.20.

ثالثًا: خط طنطا / المنصورة

- قيام قطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 7.35 بدلا من الساعة 7.45 ووقوفه بمحطتي منية شنتنا عياش و صفط تراب يصل المنصورة الساعة 8.50

- قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 13.40 بدلا من الساعة 13.00 يصل المنصورة الساعة 15.10

- وقوف قطار 292 اكسبريس المنصورة / طنطا بمحطة صفط تراب يصل طنطا الساعة 14.45

رابعًا: تعديل ميعاد قطار خدمات العباسية:

- قطار 2107 كوبري الليمون / العباسية الساعة 8.45 يصل الساعة 9.05

- قطار 2018 العباسية / كوبري الليمون الساعة 13.05 يصل الساعة 13.25

خامسًا: تعديل ميعاد قطار خدما التبين

- قطار2103 التبين / القاهرة من التبين الساعة 13.30 يصل الساعة القاهرة الساعة 14.35.

وأكدت السكة الحديد، أنه سيتم تعود جميع مواعيد القطارات السابقة لمواعيدها الحالية، عقب انتهاء شهر رمضان المعظم

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