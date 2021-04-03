السيسي يصل متحف الحضارة لاستقبال موكب المومياوات الملكية
كتب- محمد نصار:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن إلى مقر المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط بمصر القديمة من أجل استقبال موكب المومياوات الملكية القادم من متحف التحرير.
ويبدأ بعد قليل موكب نقل 22 مومياء ملكية بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حيث مقر عرضهم الدائم به.
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