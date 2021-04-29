الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

(مصراوي):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، اليوم الخميس، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج، يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد".

وأضاف الرئيس: "أدعو الله تعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة وأنتم تتمتعون بوافر الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبية المزيد من الرفعة والرقي".