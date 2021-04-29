بأجر كامل.. القوى العاملة تعلن عدد أيام إجازة شم النسيم وعيد العمال للقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن السبت المقبل أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والأحد إجازة ضوء في إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا كتدبير احترازي، والاثنين إجازة شم النسيم.

وقال سعفان، في بيان اليوم، إن هذه الأيام إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومي.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لوضع إحكامة موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

كما تتابع المديريات إجازة اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء، التي أصدرت الوزارة كتابا دوريا بها، بدلا من الأحد الماضي 25 أبريل.

وبهذه المناسبات يتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما يهنئ الوزير البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية في وحدة نسيجها نموذجا يهدي الإنسانية للخير والنماء.

ودعا الوزير، الله عز وجل أن يزيل عنا والعالم أجمع وباء فيروس كورونا، وأن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس السيسي، بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كي تتحقق آماله في مستقبل مشرق وغد أفضل.​