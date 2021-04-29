رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

كتب- محمد نصار:

بعث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد العمال، الذي يجسد احترام الدولة لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة.

وقال رئيس مجلس النواب في نص البرقية: "اسمحوا لي أن أتقدم إليكم باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذي يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه ‏عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذي يمثل فيها العامل المصري قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعاً‏".

وأضاف: "إن جماهير شعب مصر العظيم التي أعطتكم ‏ثقتها وجرى اسمكم على لسانها إنما من أجل تفجير ينابيع الخير في ربوع مصر، ‏وحفظكم لهيبة الدولة وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض ‏مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها".

واختتم رئيس مجلس النواب البرقية قائلا: "عمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيداً أنكم عودتمونا أن تنجز ما تعد وأنكم وفيتم بما وعدتم، إن مصر المستقرة ‏هي شموخنا ومصدر اعتزازنا وسوف تعيش آمنة مستقرة بفضل رعايتكم ومن خلفكم ‏شعب آمن بكم‏".​