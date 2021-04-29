تأخير السحور.. 8 نصائح من الأرصاد للتعامل مع موجة الحرارة الحالية

10:07 ص الخميس 29 أبريل 2021
تأخير السحور.. 8 نصائح من الأرصاد للتعامل مع موجة الحرارة الحالية

موجة حارة

كتب- محمد نصار:


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة حارة جديدة على مختلف أنحاء البلاد بدأت أمس الأربعاء وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وتشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل تدريجي لتكون أعلى من المعدلات بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات عن المعدلات الطبيعية.


ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة كما يلي:

1 - عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة.

2 - إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

3 - ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

4 - الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

5 - تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

6 - عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

7 - شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

8 - ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.​

موجة حارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة أشعة الشمس

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