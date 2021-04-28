بنسب الحضور.. طلاب النقل يختتمون امتحانات أبريل

03:49 م الأربعاء 28 أبريل 2021
بنسب الحضور.. طلاب النقل يختتمون امتحانات أبريل

طلاب

كتب - أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب صفوف النقل (الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، انتهوا اليوم من امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا الامتحان المجمع فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا (الشعبة الأدبية).

وأوضحت الوزارة، أنه حضر اليوم 2 مليون و88 ألف و665 طالب/طالبة بالصف الرابع الابتدائي لأداء الاختبار المجمع من إجمالي 2 مليون و152 ألف و127 طالب/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 97.05%.

وأضاف البيان، أنه حضر مليون و733 ألف و380 طالب/طالبة بالصف الأول الإعدادي من إجمالي مليون و793 ألف و390 طالب/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.65%.

وقررت الوزارة أن تكون امتحانات شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وزارة التربية والتعليم إنهاء العام الدراسي الصف الرابع الابتدائي الصف الأول الإعدادي

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